В Черкасской области всю ночь искали маленького ребенка

"Вчера после 21 часов в селе Христиновского района Черкасской области в полицию обратилась бабушка и сообщила, что два с половиной часа назад ее малолетняя внучка пропала со двора домохозяйства. По тревоге были подняты полицейские, которые уже сегодня под утро нашли ребенка", - написал Аброськин.

Девочка заблудилась и уснула в кустах. Полицейские ночью 8 часов искали ребенка.

Напомним, правоохранители разыскали женщину с ребенком, которые заблудились в лесу.