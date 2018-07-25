В Черкасской области всю ночь искали маленького ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Полицейские Черкасской области нашли ребенка 2,5 лет, которого искали ночью 8 часов. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера после 21 часов в селе Христиновского района Черкасской области в полицию обратилась бабушка и сообщила, что два с половиной часа назад ее малолетняя внучка пропала со двора домохозяйства. По тревоге были подняты полицейские, которые уже сегодня под утро нашли ребенка", - написал Аброськин.
Девочка заблудилась и уснула в кустах. Полицейские ночью 8 часов искали ребенка.
Напомним, правоохранители разыскали женщину с ребенком, которые заблудились в лесу.