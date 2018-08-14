Шукали понад півдоби: у Чернігівській області знайшли малюка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Хлопчик 2015 року народження зник вчора в Сосницькому районі Чернігівської області. Сьогодні близько опівдні його знайшли у полі за півтора кілометри від села. Про це повідомили у секторі комунікації обласної поліції, передає УНН.
"13 серпня після 20:00 до Сосницької поліції надійшло звернення 38-річної мешканки села Вільшане про те, що зник її малолітній син 2015 року народження. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що близько 17:00 малюк впродовж нетривалого часу залишався без нагляду на подвір’ї батьківської хати. Після виявлення зникнення дитини мати понад дві години безуспішно намагалася розшукати сина самостійно, і лише потім звернулася до поліції", - йдеться в повідомленні.
Для пошуку хлопчика підняли по тривозі особовий склад Сосницького відділення поліції, а також співробітників Менського відділу та Корюківського відділення поліції. Згодом до них приєдналися рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Нацгвардії, бійці роти спеціального призначення "Чернігів", кінологи обласної поліції, оперативники карного розшуку та активна громадськість.
"Сьогодні близько опівдні пошукова група з числа поліцейських Сосницького відділення знайшла малюка живим і неушкодженим. Учасники пошуків повідомили, що виявили дитину у полі за півтора кілометри від села. Хлопчика доставлено до медичного закладу для всебічного обстеження", - розповіли у ГУНП.
Нагадаємо, поліцейські Черкаської області знайшли дитину 2,5 років, яку шукали вночі вісім годин.