Штурм испанского анклава в Северной Африке: число пострадавших увеличилось

КИЕВ. 22 октября. УНН. Один африканский мигрант умер и 22 пострадали, когда около 300 человек штурмовали пограничную ограду, отделяющую испанский анклав Мелилья от Марокко в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.