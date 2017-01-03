Іспанські правоохоронці виявили мігрантів у валізі та в сидінні авта

Чоловік і жінка, заховані в корпусі автівки, отримали першу медичну допомогу. Поліція припускає, що вони є вихідцями з Гвінеї.

В іншому подібному інциденті молодого африканця знайшли у жіночій валізі. Той інцидент стався 30 грудня. Чоловікові, як припускають, вихідцеві з Габона, довелося надавати невідкладну медичну допомогу.

Його намагалася провезти до анкалву Сеута 22-річна марокканка. Однак митники попросили жінку відкрити валізу для огляду.

Як повідомляв УНН, більше тисячі африканців штурмували кордони іспанського ексклаву.