Іспанські правоохоронці виявили мігрантів у валізі та в сидінні авта
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Поліція в Іспанії затримала двох марокканців, які намагалися провезти до іспанського анклаву Сеута на півночі Африки трьох мігрантів: двох - захованих під панелями автомобіля, а ще одного - у валізі, передає УНН з посиланням на ВВС.
Чоловік і жінка, заховані в корпусі автівки, отримали першу медичну допомогу. Поліція припускає, що вони є вихідцями з Гвінеї.
В іншому подібному інциденті молодого африканця знайшли у жіночій валізі. Той інцидент стався 30 грудня. Чоловікові, як припускають, вихідцеві з Габона, довелося надавати невідкладну медичну допомогу.
Його намагалася провезти до анкалву Сеута 22-річна марокканка. Однак митники попросили жінку відкрити валізу для огляду.
Як повідомляв УНН, більше тисячі африканців штурмували кордони іспанського ексклаву.