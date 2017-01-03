Испанские правоохранительные органы обнаружили мигрантов в чемодане и в сиденье автомобиля

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Киев • УНН

 • 7829 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Полиция в Испании задержала двух марокканцев, которые пытались провезти в испанский анклав Сеута на севере Африки трех мигрантов: двоих - спрятанных под панелями автомобиля, а еще одного - в чемодане, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Мужчина и женщина, спрятанные в корпусе машины, получили первую медицинскую помощь. Полиция предполагает, что они являются выходцами из Гвинеи.

В другом подобном инциденте молодого африканца нашли в женской сумке. Этот инцидент произошел 30 декабря. Мужчине, предположительно, выходцу из Габона, пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь.

Его пыталась провезти в анклав Сеута 22-летняя марокканка. Однако таможенники попросили женщину открыть чемодан для осмотра.

Как сообщал УНН, более тысячи африканцев штурмовали границы испанского эксклава.

 

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