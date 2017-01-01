Більше тисячі африканців штурмували кордони іспанського ексклаву

Місцевий телеканал Faro TV показав десятки людей, які влізли на шестиметрову огорожу, звідки їх знімали за допомогою кранів. Тільки двоє африканців, які отримали травми, були доставлені у лікарні Сеути. Інші були відправлені назад, до Марокко.

П'ятеро іспанських та 50 мароканських поліцейських були поранені під час сутичок з африканцями, які штурмували кордон, використовуючи каміння та металеві прути. На початку грудня 2016 року спроба близько 400 людей перетнути кордон з Сеутою була успішною.

Окрім прямого штурму прикордонних укріплень, багато мігрантів намагаються потрапити на територію іспанського ексклаву водою.

Як повідомляв УНН, біля узбережжя Лівії врятували близько 900 мігрантів.