Більше тисячі африканців штурмували кордони іспанського ексклаву
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Близько 1100 африканців у неділю, 1 січня, намагалися перетнути кордон з іспанським узбережним ексклавом Сеута у північній Африці, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Місцевий телеканал Faro TV показав десятки людей, які влізли на шестиметрову огорожу, звідки їх знімали за допомогою кранів. Тільки двоє африканців, які отримали травми, були доставлені у лікарні Сеути. Інші були відправлені назад, до Марокко.
П'ятеро іспанських та 50 мароканських поліцейських були поранені під час сутичок з африканцями, які штурмували кордон, використовуючи каміння та металеві прути. На початку грудня 2016 року спроба близько 400 людей перетнути кордон з Сеутою була успішною.
Окрім прямого штурму прикордонних укріплень, багато мігрантів намагаються потрапити на територію іспанського ексклаву водою.
Як повідомляв УНН, біля узбережжя Лівії врятували близько 900 мігрантів.