Более тысячи африканцев штурмовали границы испанского эксклава
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Около 1100 африканцев в воскресенье, 1 января, пытались пересечь границу с испанским прибрежным эксклавом Сеута в Северной Африке, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Местный телеканал Faro TV показал десятки людей, которые влезли на шестиметровое ограждение, откуда их снимали с помощью кранов. Только двое африканцев, получивших травмы, были доставлены в больницы Сеуты. Другие были отправлены обратно в Марокко.
Пятеро испанских и 50 марокканских полицейских были ранены во время столкновений с африканцами, которые штурмовали границу, используя камни и металлические прутья. В начале декабря 2016 года попытка около 400 человек пересечь границу с Сеутой была успешной.
Кроме прямого штурма пограничных укреплений, многие мигранты пытаются попасть на территорию испанского эксклава водой.
Как сообщал УНН, у побережья Ливии спасли около 900 мигрантов .