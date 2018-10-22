Штурм іспанського анклаву в Північній Африці: кількість постраждалих збільшилась

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Один африканський мігрант помер і 22 постраждали, коли близько 300 осіб штурмували прикордонну загорожу, що відокремлює іспанський анклав Мелілья від Марокко у неділю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Один африканський мігрант помер і 22 постраждали коли близько 300 осіб штурмували прикордонну загорожу, що відокремлює іспанський анклав Мелілья від Марокко у неділю", - сказано у повідомлені.

Також постраждали 12 правоохоронців.

"141 мігранта буде депортовано", - додали правоохоронці.

Раніше повідомлялося про 3 постраждалих та одного загиблого. 

Як повідомляв УНН, близько 1100 африканців у неділю, 1 січня, намагалися перетнути кордон з іспанським узбережним ексклавом Сеута у північній Африці. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іспанські правоохоронці виявили мігрантів у валізі та в сидінні авта

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