Сотні мігрантів штурмували іспанський анклав в Північній Африці: є перша жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Один африканський мігрант помер і троє постраждали, коли близько 300 осіб штурмували прикордонну загорожу, що відокремлює іспанський анклав Мелілья від Марокко у неділю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Близько 200 мігрантам вдалося прорватися через металевий бар’єр під час штурму іспанського анклаву в Північній Африці. Одна людина загинула, троє постраждали. Усього участь у штурмі брали участь близько 300 осіб", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, близько 1100 африканців у неділю, 1 січня, намагалися перетнути кордон з іспанським узбережним ексклавом Сеута у північній Африці.
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