Сотні мігрантів штурмували іспанський анклав в Північній Африці: є перша жертва

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Один африканський мігрант помер і троє постраждали, коли близько 300 осіб штурмували прикордонну загорожу, що відокремлює іспанський анклав Мелілья від Марокко у неділю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.