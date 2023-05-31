Искусственный интеллект определил точный вес лидера КНДР Ким Чен Ына

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«Во время своего публичного выступления 16 мая он выглядел утомленным, с четкими темными кругами вокруг глаз, и согласно анализу ИИ весил более 140 кг», — заявил журналистам Ю Сан Бом, член парламентского комитета по разведке Южной Кореи.

Законодатель сказал, что Ким страдает от «тяжелого» расстройства сна, сославшись на отчет разведки о том, что Северная Корея интенсивно собирает последнюю медицинскую информацию.

Жестко контролируемые государственные СМИ Северной Кореи редко упоминают о здоровье лидера, но в марте газета Rodong Sinmun сообщила, что Ким работает до 5 утра, ссылаясь на его слова о том, что он привык работать по ночам, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ким— наследственный лидер в третьем поколении, который пришел к власти после того, как его отец Ким Чен Ир умер в 2011 году от сердечного приступа.

По словам Ю, разведывательное агентство Южной Кореи отслеживает возможность попадания Кима в «порочный круг» повышенной зависимости от алкоголя и никотина и бессонницы, учитывая большое количество иностранных сигарет и закусок, поставляемых на Север.

Добавим

Брифинг состоялся через несколько часов после того, как запуск шестого спутника Северной Кореи закончился неудачей.