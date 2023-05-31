Штучний інтелект визначив точну вагу лідера КНДР Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Згідно з оцінкою штучного інтелекту (ШІ), північнокорейський лідер Кім Чен Ин важить понад 140 кг. Здоров'я північнокорейських лідерів, як правило, є державною таємницею, що суворо охороняється, і припущення про стан Кіма, якому, як вважають, 39 років, повторюються через його затяте куріння, явне збільшення ваги та сімейну історію серцево-судинних захворювань. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
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«Під час свого публічного виступу 16 травня він виглядав стомленим, з чіткими темними колами навколо очей, і згідно з аналізом ШІ важив понад 140 кг», — заявив журналістам Ю Сан Бом, член парламентського комітету з розвідки Південної Кореї.
Законодавець сказав, що Кім страждає від «важкого» розладу сну, пославшись на звіт розвідки про те, що Північна Корея інтенсивно збирає останню медичну інформацію.
Жорстко контрольовані державні ЗМІ Північної Кореї рідко згадують про здоров'я лідера, але в березні газета Rodong Sinmun повідомила, що Кім працює до 5-ї ранку, посилаючись на його слова про те, що він звик працювати ночами, повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.
Кім — спадковий лідер у третьому поколінні, який прийшов до влади після того, як його батько Кім Чен Ір помер у 2011 році від серцевого нападу.
За словами Ю, розвідувальне агентство Південної Кореї відстежує можливість попадання Кіма в «порочне коло» підвищеної залежності від алкоголю і нікотину та безсоння, враховуючи велику кількість іноземних цигарок та закусок, що поставляються на Північ.
Додамо
Брифінг відбувся за кілька годин після того, як запуск шостого супутника Північної Кореї закінчився невдачею.