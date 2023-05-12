Искусственный интеллект и блокчейн: какие новации планируется ввести в правоохранительной системе

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«Внедрение во всех органах правопорядка и прокуратуры унифицированной системы личной аутентификации и системы биометрического сопоставления с постепенным обеспечением ее совместимости с европейскими системами. Широкое использование при осуществлении досудебного расследования, а также для обработки данных и аналитической деятельности органов правопорядка и прокуратуры искусственного интеллекта, блокчейна, облачных вычислений и других инновационных решений», - говорится в документе.

Также стратегия реформирования предусматривает внедрение мер безопасности и защиты персональных данных в соответствии со стандартами ЕС и расширение перечня сервисов, которые органы правопорядка будут предоставлять на

Едином государственном веб-портале электронных услуг.

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Кроме того, планируется совершенствование системы связи между правоохранительными органами и экстренными службами.

«Совершенствование и внедрение более безопасных, гибких, состоятельных и доступных систем связи между всеми органами правопорядка и другими экстренными службами (включая цифровое радио: голосовую связь и широкополосную передачу данных)», - говорится в стратегии.

Также глава государства инициировал обновление операционных процессов с помощью ИТ-систем, пригодных для обмена данными с институциями ЕС в соответствии со стандартами Евросоюза. Кроме того, планируется, что органы правопорядка и прокуратура будут иметь общий доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и базам данных, держателем (администратором) которых являются другие государственные органы.

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