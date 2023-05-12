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Штучний інтелект та блокчейн: які новації планується запровадити у правоохоронній системі

Київ • УНН

 • 963962 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні планується запровадити ширше використання на етапі досудового розслідування, а також для обробки даних технологічних новацій на кшталт штучного інтелекту та блокчейну. Про це йдеться у затвердженому Президентом України Комплексному стратегічному плані реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023 – 2027 роки, пише УНН.

Цитата

«Запровадження в усіх органах правопорядку та прокуратури уніфікованої системи особистої автентифікації та системи біометричного зіставлення із поступовим забезпеченням її сумісності з європейськими системами. Широке використання під час здійснення досудового розслідування, а також для обробки даних та аналітичної діяльності органів правопорядку і прокуратури штучного інтелекту, блокчейну, хмарних обчислень та інших інноваційних рішень», - йдеться у документі.

Також стратегія реформування передбачає впровадження заходів безпеки і захисту персональних даних відповідно до стандартів ЄС та розширення переліку сервісів, які органи правопорядку надаватимуть на
Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

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Крім того, планується вдосконалення системи зв’язку між правоохоронними органами та екстреними службами.

«Удосконалення та впровадження більш безпечних, гнучких, спроможних і доступних систем зв'язку між усіма органами правопорядку та іншими екстреними службами (включаючи цифрове радіо: голосовий зв'язок і широкосмугове передавання даних)», - йдеться в стратегії.

Також глава держави ініціював оновлення операційних процесів за допомогою ІТ-систем, придатних для обміну даними з інституціями ЄС відповідно до стандартів Євросоюзу. Крім того, планується, що органи правопорядку та прокуратура матимуть спільний доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і баз даних, держателем (адміністратором) яких є інші державні органи.

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