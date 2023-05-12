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В Україні запровадять віктимологічне опитування населення

В Україні запровадять віктимологічне опитування населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні запровадять переодичне анонімне віктимологічне опитування населення, метою якого є встановлення кількості осіб, які постраждали від кримінальних правопорушень. Про це йдеться у затвердженому Президентом України Комплексному стратегічному плані реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023 – 2027 роки, пише УНН.

Цитата

«Запровадження періодичного анонімного віктимологічного опитування населення (victimology survey, crime survey) з метою встановлення кількості осіб, які стали потерпілими від кримінальних правопорушень певного виду, а також використання методу самозвіту (self-report survey) для анонімного з'ясування кола осіб, які вчиняли будь-які кримінальні правопорушення протягом певного періоду, складання за їх результатами віктимологічних карт», - йдеться у документі.

Вказується, що основними пріоритетами у реформуванні правоохоронної системи повинні стати забезпечення верховенства права, запобігання та протидія злочинності з неухильним дотриманням прав людини, у тому числі гендерної рівності; посилення гарантій незалежності, розвиток міжнародного співробітництва, зокрема через розширення міжвідомчої взаємодії, а також підвищення ефективності виконання органами правопорядку та прокуратури покладених на них функцій, покращення взаємодії між собою та зі складовими сектору безпеки і оборони.

Президент України доручив Кабінету Міністрів України розробити разом з відповідними державними органами та затвердити план заходів, спрямованих на виконання стратегічного плану.

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