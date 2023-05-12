В Украине внедрят виктимологический опрос населения

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«Введение периодического анонимного виктимологического опроса населения (victimology survey, crime survey) с целью установления количества лиц, которые стали потерпевшими от уголовных преступлений определенного вида, а также использование метода самоотчета (self-report survey) для анонимного выяснения круга лиц, совершавших любые уголовные правонарушения в течение определенного периода, составление по их результатам виктимологических карт», - говорится в документе.

Указывается, что основными приоритетами в реформировании правоохранительной системы должны стать обеспечение верховенства права, предотвращение и противодействие преступности с неукоснительным соблюдением прав человека, в том числе гендерного равенства; усиление гарантий независимости, развитие международного сотрудничества, в частности через расширение межведомственного взаимодействия, а также повышение эффективности выполнения органами правопорядка и прокуратуры возложенных на них функций, улучшение взаимодействия между собой и с составляющими сектора безопасности и обороны.

Президент Украины поручил Кабинету Министров Украины разработать вместе с соответствующими государственными органами и утвердить план мероприятий, направленных на выполнение стратегического плана.