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Президент доручив розробити Національний план із запобігання злочинності

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні буде розроблено та впроваджено в дію Національний план із запобігання (превенції) злочинності. Про це йдеться у затвердженому Президентом України Комплексному стратегічному плані реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023 – 2027 роки, пише УНН.

«Розроблення, затвердження та введення в дію Національного плану із запобігання (превенції) злочинності, розрахованого на три роки, на підставі якого за активної участі громадянського суспільства приймаються щорічні регіональні та місцеві програми запобігання (превенції) злочинності. Утворення міжвідомчої Координаційної ради з питань реалізації політики запобігання (превенції) злочинності», - йдеться у стратегії.

Додається, що кожного року відбуватиметься визначення пріоритетних напрямів протидії злочинності залежно від її стану, структури, динаміки і тенденцій.

Крім того, в документі закладено напрям з «розвиток альтернативних заходів вирішення кримінально-правових конфліктів (diversionary measures, transactions)». Заходи застосовуватимуться на досудовій стадії кримінального провадження під час розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, насамперед фінансового характеру. Також планується запровадження відновного правосуддя (це підхід до реагування на протиправну поведінку та вчинення злочинів, який враховує баланс інтересів потерпілої особи, правопорушника та громади – ред.), а також удосконалення правового регулювання інститутів звільнення від кримінальної відповідальності, покарання, пробації, угод про примирення і медіації в межах кримінального провадження.

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