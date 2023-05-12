Президент поручил разработать Национальный план по предотвращению преступности

«Разработка, утверждение и введение в действие Национального плана по предотвращению (превенции) преступности, рассчитанного на три года, на основании которого при активном участии гражданского общества принимаются ежегодные региональные и местные программы предотвращения (превенции) преступности. Создание межведомственного Координационного совета по вопросам реализации политики предотвращения (превенции) преступности», - говорится в стратегии.

Добавляется, что каждый год будет происходить определение приоритетных направлений противодействия преступности в зависимости от ее состояния, структуры, динамики и тенденций.

Кроме того, в документе заложено направление по «развитию альтернативных мер разрешения уголовно-правовых конфликтов (diversionary measures, transactions)». Меры будут применяться на досудебной стадии уголовного производства при расследовании отдельных видов уголовных правонарушений, прежде всего финансового характера. Также планируется введение восстановительного правосудия (это подход к реагированию на противоправное поведение и совершение преступлений, который учитывает баланс интересов потерпевшего, правонарушителя и громады – ред.), а также совершенствование правового регулирования институтов освобождения от уголовной ответственности, наказания, пробации, соглашений о примирении и медиации в рамках уголовного производства.

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