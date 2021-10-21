Штормовой ветер повалил деревья в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Одессе 21 октября из-за штормового ветра в разных районах города упало несколько деревьев. В соцсетях и Telegram-каналах появляются фотокадры и видео стихии.
Синоптики фиксируют порывы ветра до 20 м/с и прогнозируют его усиление.
Коммунальные службы переведены в режим готовности. Мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, осторожно передвигаться по улицам, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. В сообщении горсовета говорится, что в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.