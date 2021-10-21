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Штормовой ветер повалил деревья в Одессе

Киев • УНН

 • 11426 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Одессе 21 октября из-за штормового ветра в разных районах города упало несколько деревьев. В соцсетях и Telegram-каналах появляются фотокадры и видео стихии.

Штормовой ветер повалил деревья в Одессе

Синоптики фиксируют порывы ветра до 20 м/с и прогнозируют его усиление.

Коммунальные службы переведены в режим готовности. Мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, осторожно передвигаться по улицам, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. В сообщении горсовета говорится, что в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Украинские Национальные Новости

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