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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Штормовий вітер повалив дерева в Одесі

Київ • УНН

 • 11426 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В Одесі 21 жовтня через штормовий вітер в різних районах міста впало декілька дерев. У соцмережах і Telegram-каналах з'являються фотокадри і відео стихії.

Штормовий вітер повалив дерева в Одесі

Синоптики фіксують пориви вітру до 20 м/с і прогнозують його посилення.

Комунальні служби переведені в режим готовності. Мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, обережно пересуватися по вулицях, не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач. У повідомленні міськради говориться, що у результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.

Українські Національні Новини

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