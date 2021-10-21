Штормовий вітер повалив дерева в Одесі

Синоптики фіксують пориви вітру до 20 м/с і прогнозують його посилення.

Комунальні служби переведені в режим готовності. Мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, обережно пересуватися по вулицях, не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач. У повідомленні міськради говориться, що у результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і кабелів.