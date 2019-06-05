Штормовое предупреждение объявили в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Штормовое предупреждение на четверг, 6 июня, объявили в Украине. Опять ожидаются грозы, а в центральной части страны и на западе - град и шквалы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
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"6 июня в большинстве областей местами грозы, в центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Напомним, конец этой и начало следующей недели в Украине будет сопровождаться грозовыми дождями и жарой, которая местами будет достигать 32 градусов выше нуля.