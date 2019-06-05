Штормове попередження оголосили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Штормове попередження на четвер, 6 червня, оголосили в Україні. Знову очікуються грози, а в центральній частині країни і на заході - подекуди град та шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"6 червня в більшості областей місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Нагадаємо, кінець цього і початок наступного тижня в Україні буде супроводжуватися грозовими дощами та спекою, яка подекуди сягатиме 32 градусів вище нуля.