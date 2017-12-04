Штормовое предупреждение объявили во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во Львовской области синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области, передает УНН.
“По сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины на территории области вечером 4 декабря с сохранением на сутки 5 декабря местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах гололед”, — сообщили в ГСЧС.
Также в ведомстве добавили, что в связи со сложными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, за последние сутки сотрудники ГСЧС во Львовской области вытащили из сугробов 58 автомобилей.
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