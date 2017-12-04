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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 09:12 • 107929 просмотра

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Штормовое предупреждение объявили во Львовской области

Штормовое предупреждение объявили во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 8398 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во Львовской области синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области, передает УНН.

“По сообщению Львовского областного центра по гидрометеорологии Украины на территории области вечером 4 декабря с сохранением на сутки 5 декабря местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах гололед”, — сообщили в ГСЧС.

Также в ведомстве добавили, что в связи со сложными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, за последние сутки сотрудники ГСЧС во Львовской области вытащили из сугробов 58 автомобилей.

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