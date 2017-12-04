Штормове попередження оголосили на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. На Львівщині синоптики оголосили про штормове попередження. Про це повідомили у прес-службі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у Львівській області, передає УНН.
"За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області ввечері 4 грудня із збереженням на добу 5 грудня подекуди пориви північно-західного вітру 15 -20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця", - повідомили у ДСНС.
Також у відомстві додали, що у зв'язку зі складними погодними умовами оголошено штормове попередження.
Нагадаємо, за останню добу співробітники ДСНС у Львівській області витягнули із заметів 58 автомобілів.
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