Шторм вызвал внезапные наводнения на юге Испании

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Интенсивные дожди вызвали внезапные наводнения во вторник в нескольких районах на юго-востоке Испании. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.

Детали

Реки вышли из берегов, а ливни перекрыли дороги, затопили дома и серьезно повредили посевы.

Обучение в школах в Аликанте и Мурсии было прервано, поскольку более 40 муниципалитетов отменили занятия.

Наводнение во вторник усилилось ливнями в понедельник в этом районе.

По данным испанского метеорологического агентства Aemet, в понедельник в Альмерии был самый дождливый день за всю историю наблюдений. За весь май месяц в Альмерии обычно выпадает всего 12 литров дождя, но только в понедельник метеостанция аэропорта зафиксировала 56 литров.

Во вторник во время шторма у побережья Малаги было обнаружено два водяных смерча — типа торнадо.

Несмотря на то, что дождь облегчил засуху, Aemet предупреждает, что он не облегчит условия засухи.

Добавим

До 21 мая эта весна была самой засушливой в истории Испании. Апрель также был самым засушливым и жарким с начала ведения учета.

Министерство окружающей среды Испании заявило во вторник, что уровень воды в водохранилищах за последнюю неделю снизился по всей стране до 47,7% от вместимости, что на 21 процентный пункт ниже среднего показателя за 10 лет для этого времени года.

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