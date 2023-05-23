Шторм викликав раптові повені на півдні Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Інтенсивні дощі викликали раптові повені у вівторок у кількох районах на південному сході Іспанії. Про це пише Anadolu, передає УНН.
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Річки вийшли з берегів, а зливи перекрили дороги, затопили будинки і серйозно пошкодили посіви.
Навчання в школах в Аліканті та Мурсії було перервано, оскільки понад 40 муніципалітетів скасували заняття.
Повінь у вівторок посилилась зливами в понеділок у цьому районі.
За даними іспанського метеорологічного агентства Aemet, у понеділок в Альмерії був найбільш дощовий день за всю історію спостережень. За весь травень місяць в Альмерії зазвичай випадає лише 12 літрів дощу, але лише у понеділок метеостанція аеропорту зафіксувала 56 літрів.
У вівторок під час шторму біля узбережжя Малаги було виявлено два водяні смерчі — типу торнадо.
Незважаючи на те, що дощ полегшив посуху, Aemet попереджає, що він не полегшить умови посухи.
Додамо
До 21 травня ця весна була найпосушливішою в історії Іспанії. Квітень також був найбільш посушливим і спекотним з початку ведення обліку.
Міністерство навколишнього середовища Іспанії заявило у вівторок, що рівень води у водосховищах за останній тиждень знизився по всій країні до 47,7% від місткості, що на 21 процентний пункт нижче за середній показник за 10 років для цієї пори року.