Шторм в Гренландии принес 16 млрд тонн снега и замедлил таяние ледяного покрова - исследование
Киев • УНН
Атмосферная река принесла рекордное количество снега в Гренландию в марте 2022 года, что временно замедлило таяние ледника. Снегопад компенсировал 8% годовых потерь ледяного покрова за три дня.
Мощный шторм способствовал тому, что на Гренландию выпало 16 миллиардов тонн снега в марте 2022 года, временно замедлив таяние ледяного покрова, ссылаясь на исследование сообщает Gizmodo, пишет УНН.
Детали
Ледяной щит Гренландии, второй по величине на Земле, неуклонно тает из-за глобального потепления. Атмосферные реки - воздушные потоки, которые переносят влагу и тепло, - усиливаются, но их влияние на лед Гренландии сложнее, чем считалось ранее.
Недавние исследования показали, что интенсивная атмосферная река в марте 2022 года неожиданно способствовала тому, что на Гренландию выпало 16 миллиардов тонн снега, ненадолго замедлив таяние льда. Исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, ставит под сомнение предположения о влиянии рек на атмосферу.
"Я был поражен тем, сколько снега выпало за такой короткий срок, - сказал гляциолог Алан Хаббард из Арктического университета Тромсе. - Это потрясающий вклад в ежегодную массу льда Гренландии".
Ученые Ханна Бейли и Хаббард проанализировали 15-метровое ядро фирна - уплотненного снега, который превращается в лед - с Гренландии. Сравнивая это с метеорологическими записями, они определили снегопад в 2022 году, который компенсировал 8% годовых потерь ледяного покрова за три дня.
Свежий снег также увеличил отражающую способность, задержав сезонное таяние почти на две недели, несмотря на высокую весеннюю температуру.
"Гренландский ледяной щит не спасут атмосферные реки, - сказал Хаббард. - Но при правильных условиях атмосферные реки могут быть не такими уж плохими новостями".
Тем не менее, повышение температуры может превратить будущие атмосферные реки в дождь вместо снега. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять их долгосрочное влияние.
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