Шторм у Гренландії приніс 16 млрд тонн снігу і сповільнив танення крижаного покриву - дослідження
Київ • УНН
Атмосферна річка принесла рекордну кількість снігу в Гренландію у березні 2022 року, що тимчасово сповільнило танення льодовика. Снігопад компенсував 8% річних втрат крижаного покриву за три дні.
Потужний шторм сприяв тому, що на Гренландію випало 16 мільярдів тонн снігу у березні 2022 року, тимчасово сповільнивши танення крижаного покриву, з посиланням на дослідження повідомляє Gizmodo, пише УНН.
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Крижаний щит Гренландії, другий за величиною на Землі, неухильно тане через глобальне потепління. Атмосферні ріки - повітряні течії, що переносять вологу та тепло, - посилюються, але їхній вплив на лід Гренландії складніший, ніж вважалося раніше.
Нещодавні дослідження показали, що інтенсивна атмосферна річка в березні 2022 року несподівано сприяла тому, що на Гренландію випало 16 мільярдів тонн снігу, ненадовго уповільнивши танення льоду. Дослідження, опубліковане в Geophysical Research Letters, ставить під сумнів припущення про вплив річок на атмосферу.
"Я був вражений тим, скільки снігу випало за такий короткий час, - сказав гляціолог Алан Габбард з Арктичного університету Тромсе. - Це приголомшливий внесок у щорічну масу льоду Гренландії".
Учені Ганна Бейлі та Габбард проаналізували 15-метрове ядро фірну - ущільнений сніг, який перетворюється на лід - з Гренландії. Порівнюючи це з метеорологічними записами, вони визначили снігопад у 2022 році, який компенсував 8% річних втрат крижаного покриву за три дні.
Свіжий сніг також збільшив відбивну здатність, затримавши сезонне танення майже на два тижні, попри високу весняну температуру.
"Гренландський крижаний щит не врятують атмосферні ріки, - сказав Габбард. - Але за правильних умов атмосферні річки можуть бути не такими вже поганими новинами".
Тим не менш, підвищення температури може перетворити майбутні атмосферні річки на дощ замість снігу. Необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти їх довгостроковий вплив.
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