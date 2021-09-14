Шторм "Николас" усилился до урагана: под угрозой оказались Техас и Луизиана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Тропический шторм "Николас" усилился до урагана перед тем, как приблизился к американскому штату Техас, сообщает УНН со ссылкой на данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.
Детали
Отмечается, что максимальная скорость ветра урагана составляет 120 км/ч (33,3 м/с).
Также указано, что ураган "Николас" обрушился на побережье Техаса 14 сентября около 00:30 по местному времени (8:30 по Киеву). Ожидается, что сегодня эпицентр урагана медленно переместится на юго-восток Техаса, а также на юго-запад Луизианы в среду.
Людям в Техасе и соседнем штате Луизиана сказали ожидать отключения электроэнергии.
Дополнение
Ураган "Николас", по прогнозу, принесет сильные дожди на части юго-востока Техаса, Луизианы и в южной части Миссисипи до середины недели. Указано, что ожидается значительное количество осадков, что может привести к опасным для жизни наводнениям в городах вдоль восточного побережья Техаса до юго-запада Луизианы.
Также отмечается, что существует опасность опасных для жизни штормовых нагонов вдоль побережья Техаса от Порт-Аранзаса до Сабинского перевала.
Это происходит только через несколько недель после того, как ураган "Ида" - пятый по силе из тех, что когда-нибудь обрушивались на материковую часть США - унес десятки жизней и оставил без электроэнергии более миллиона жителей Луизианы.