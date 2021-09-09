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Ураган "Іда": кількість жертв зросла до 82

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Щонайменше 82 людини загинуло у США через повені, спричинені ураганом “Іда”. Про це повідомляє УНН за даними CBS News.

Деталі

У штаті Луїзіана повідомили про ще 11 смертельних випадків, пов’язаних із ураганом “Іда” та його наслідками. Загалом у штаті через стихійне лихо загинуло 26 людей, серед яких семеро мешканців будинку для людей похилого віку.

Чотири людини загинули на південному сході, а 52 — на північному сході після того, як минулого тижня район накрили “залишки” урагану “Іда” у вигляді повені.

Станом на сьогодні офіційна кількість загиблих у США становить 82 людини. Ще вчора було відомо про 71 жертву.

Нагадаємо

Ураган “Іда” 29 серпня сколихнув штат Луїзіана як шторм 4 категорії з вітрами 150 миль на годину. Це один із найсильніших штормів із часів урагану “Катріна” 2005 року.

Через “Іду” річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а у штаті Міссісіпі обвалилася магістраль. Унаслідок цього сім автомобілів впали в яму, загинуло двоє людей, постраждало десятеро.

Без світла залишилося понад мільйон людей. У Новому Орлеані через відсутність електроенергії ввели комендантську годину.

Згодом “залишки” урагану “Іда” дійшли до східного узбережжя США.

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