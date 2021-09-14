Шторм "Ніколас" посилився до урагану: під загрозою опинилися Техас та Луїзіана

Деталі

Відзначається, що максимальна швидкість вітру урагану становить 120 км/год (33,3 м/с).

Також вказано, що ураган "Ніколас" обрушився на узбережжя Техасу 14 вересня близько 00:30 за місцевим часом (8:30 за Києвом). Очікується, що сьогодні епіцентр урагану повільно переміститься на південний схід Техасу, а також на південний захід Луїзіани в середу.

Людям у Техасі та сусідньому штаті Луїзіана сказали очікувати відключення електроенергії.

Доповнення

Ураган "Ніколас", за прогнозом, принесе сильні дощі на частині південного сходу Техасу, Луїзіани і у південній частині Міссісіпі до середині тижня. Вказано, що очікується значна кількість опадів, що може призвести до небезпечних для життя повеней в містах уздовж східного узбережжя Техасу до південного заходу Луїзіани.

Також зазначається, що існує небезпека небезпечних для життя штормових нагонів уздовж узбережжя Техасу від Порт-Аранзас до Сабінського перевалу.

Це відбувається лише через кілька тижнів після того, як ураган "Іда" - п'ятий за силою з тих, що коли-небудь обрушувалися на материкову частину США - забрав десятки життів і залишив без електроенергії понад мільйон жителів Луїзіани.