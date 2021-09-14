Шторм "Ніколас" посилився до урагану: під загрозою опинилися Техас та Луїзіана
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Тропічний шторм “Ніколас” посилився до урагану перед тим, як наблизився до американського штату Техас, повідомляє УНН з посиланням на дані Національного центру зі спостереження за ураганами США.
Деталі
Відзначається, що максимальна швидкість вітру урагану становить 120 км/год (33,3 м/с).
Також вказано, що ураган "Ніколас" обрушився на узбережжя Техасу 14 вересня близько 00:30 за місцевим часом (8:30 за Києвом). Очікується, що сьогодні епіцентр урагану повільно переміститься на південний схід Техасу, а також на південний захід Луїзіани в середу.
Людям у Техасі та сусідньому штаті Луїзіана сказали очікувати відключення електроенергії.
Доповнення
Ураган "Ніколас", за прогнозом, принесе сильні дощі на частині південного сходу Техасу, Луїзіани і у південній частині Міссісіпі до середині тижня. Вказано, що очікується значна кількість опадів, що може призвести до небезпечних для життя повеней в містах уздовж східного узбережжя Техасу до південного заходу Луїзіани.
Також зазначається, що існує небезпека небезпечних для життя штормових нагонів уздовж узбережжя Техасу від Порт-Аранзас до Сабінського перевалу.
Це відбувається лише через кілька тижнів після того, як ураган "Іда" - п'ятий за силою з тих, що коли-небудь обрушувалися на материкову частину США - забрав десятки життів і залишив без електроенергії понад мільйон жителів Луїзіани.