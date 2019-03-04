Штепу снова госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова в очередной раз перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что подсудимую госпитализировали. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.
"Перенесли на 12 марта в связи с тем, что ее (Штепу - ред.) госпитализировали", - отметил Тананакин.
Он сообщил, что его подзащитную госпитализировали в связи с обострением хронической болезни.
Напомним, 25 февраля судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы перенесли на 4 марта из-за болезни судьи.
Добавим, это уже не первый раз, когда Штепа оказывается в больнице. В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом.
Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014-го ей объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Экс-мэр Славянска обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.