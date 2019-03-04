Штепу снова госпитализировали

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 24451 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116764 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120219 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122684 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121686 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153082 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117224 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141238 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145154 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130488 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Штепу снова госпитализировали

Штепу снова госпитализировали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова в очередной раз перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что подсудимую госпитализировали. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

"Перенесли на 12 марта в связи с тем, что ее (Штепу - ред.) госпитализировали", - отметил Тананакин.

Он сообщил, что его подзащитную госпитализировали в связи с обострением хронической болезни.

Напомним, 25 февраля судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы перенесли на 4 марта из-за болезни судьи.

Добавим, это уже не первый раз, когда Штепа оказывается в больнице. В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом.

Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014-го ей объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Экс-мэр Славянска обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

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