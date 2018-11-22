Штепу госпіталізували з інсультом – адвокати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Адвокати екс-мера Слов'янська Нелі Штепи під час сьогоднішнього судового засідання заявили, що їх підзахисна потрапила до лікарні з інсультом. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, в Орджонікідзевському районному суді Харкова сьогодні мало відбутися засідання у справі щодо колишнього мера Слов'янська. Однак захист повідомив, що Штепу госпіталізували до лікарні з інсультом. У зв'язку з цим суд переніс засідання у справі на 24 січня 2019 року.
Як повідомляв УНН, через хворобу Нелі Штепи 12 червня суд не зміг розглянути справу щодо неї.
Нагадаємо, колишнього мера Слов'янська затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, у полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".