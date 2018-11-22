Штепу госпитализировали с инсультом – адвокаты

Так, в Орджоникидзевском районном суде Харькова сегодня должно было состояться заседания по делу в отношении бывшего мэра Славянска. Однако защита сообщила, что Штепу госпитализировали в больницу с инсультом. В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года.

Как сообщал УНН, из-за болезни Нели Штепы 12 июня суд не смог рассмотреть дело в отношении нее.

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".