Штепу знову госпіталізували

"Перенесли на 12 березня у зв’язку з тим, що її (Штепу – ред.) госпіталізували", - зазначив Тананакін.

Він повідомив, що його підзахисну госпіталізували у зв’язку з загостренням хронічної хвороби.

Нагадаємо, 25 лютого судове засідання у кримінальному провадженні щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи перенесли на 4 березня через хворобу судді.

Додамо, це вже не вперше, коли Штепа опиняється у лікарні. У листопаді минулого року її, за словами адвоката, госпіталізували з інсультом.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Екс-очільниця Слов'янська обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув’язнення.