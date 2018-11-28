Штепа каждый день ездит в больницу на капельницы – адвокат

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101885 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107596 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143522 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139979 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134129 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127247 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167389 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118014 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141589 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штепа каждый день ездит в больницу на капельницы – адвокат

Штепа каждый день ездит в больницу на капельницы – адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Состояние бывшего мэра Славянска Нели Штепы, которую накануне госпитализировали с инсультом, стабильное. Она лечится дома и ежедневно ездит в больницу на капельницы. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

"Она находится дома. Ежедневно ездит в стационар на капельницы и возвращается назад", – отметил защитник.

Он добавил, что состояние Штепы стабильное.

Как сообщал УНН, 22 ноября суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства против Нели Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом. В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года. Как сообщал адвокат, его подзащитная лечится дома.

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

Штепу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.110 УК Украины, – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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