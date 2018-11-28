Штепа каждый день ездит в больницу на капельницы – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Состояние бывшего мэра Славянска Нели Штепы, которую накануне госпитализировали с инсультом, стабильное. Она лечится дома и ежедневно ездит в больницу на капельницы. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.
"Она находится дома. Ежедневно ездит в стационар на капельницы и возвращается назад", – отметил защитник.
Он добавил, что состояние Штепы стабильное.
Как сообщал УНН, 22 ноября суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства против Нели Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом. В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года. Как сообщал адвокат, его подзащитная лечится дома.
Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".
Штепу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.110 УК Украины, – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.