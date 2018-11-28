Штепа щодня їздить до лікарні на крапельниці – адвокат

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Стан колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, яку напередодні госпіталізували з інсультом, стабільний. Вона лікується вдома і щодня їздить до лікарні на крапельниці. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін.