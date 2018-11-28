Штепа щодня їздить до лікарні на крапельниці – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Стан колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, яку напередодні госпіталізували з інсультом, стабільний. Вона лікується вдома і щодня їздить до лікарні на крапельниці. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін.
"Вона перебуває вдома. Щодня їздить в стаціонар на крапельниці і повертається назад", – зазначив захисник.
Він додав, що стан Штепи стабільний.
Як повідомляв УНН, 22 листопада суд не зміг продовжити розгляд кримінального провадження проти Нелі Штепи. Адвокати заявили, що вона потрапила до лікарні з інсультом. У зв'язку з цим суд переніс засідання у справі на 24 січня 2019 року. Як повідомляв адвокат, його підзахисна лікується вдома.
Нагадаємо, колишнього мера Слов'янська затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, у полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".
Штепу обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст.110 КК України, – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.