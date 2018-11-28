Штепа щодня їздить до лікарні на крапельниці – адвокат

ukru
23 березня, 12:58 • 172727 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 447937 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 436362 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 422762 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 427241 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 312048 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 257312 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 501776 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176967 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 430038 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
5.9 м/с
80 %
755 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

23 березня, 18:36 • 102969 перегляди
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 108713 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 100176 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 65043 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 42489 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 419439 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 501784 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 430045 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 382469 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 330372 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 164637 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 161573 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 162291 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 156752 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 160124 перегляди
Актуальне
Штепа щодня їздить до лікарні на крапельниці – адвокат

Штепа щодня їздить до лікарні на крапельниці – адвокат

Київ • УНН

 • 18978 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Стан колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, яку напередодні госпіталізували з інсультом, стабільний. Вона лікується вдома і щодня їздить до лікарні на крапельниці. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін.

"Вона перебуває вдома. Щодня їздить в стаціонар на крапельниці і повертається назад", – зазначив захисник.

Він додав, що стан Штепи стабільний.

Як повідомляв УНН, 22 листопада суд не зміг продовжити розгляд кримінального провадження проти Нелі Штепи. Адвокати заявили, що вона потрапила до лікарні з інсультом. У зв'язку з цим суд переніс засідання у справі на 24 січня 2019 року. Як повідомляв адвокат, його підзахисна лікується вдома.

Нагадаємо, колишнього мера Слов'янська затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, у полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".

Штепу обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст.110 КК України, – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91