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Адвокат розповів, як Штепа почувається після інсульту

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Колишній мер Слов'янська Неля Штепа, яку напередодні госпіталізували з інсультом, наразі перебуває на амбулаторному лікуванні. Її стан стабільний. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін.

"Вона на сьогоднішній день перебуває на лікуванні дома. Отримує необхідне медичне лікування. Її стан стабільний", – повідомив захисник.

Також він додав, що участь Штепи у наступному судовому засіданні залежить від її стану здоров'я.

"Усе залежить від стану здоров'я, яке буде на той момент. Зараз важко спрогнозувати. Буде видно ближче до 24 січня", – зазначив Тананакін.

Як повідомляв УНН, 22 листопада суд не зміг продовжити розгляд кримінального провадження проти Штепи. Адвокати заявили, що вона потрапила до лікарні з інсультом. У зв'язку з цим суд переніс засідання у справі на 24 січня 2019 року.

Нагадаємо, колишнього мера Слов'янська затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, у полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".

Штепу обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст.110 КК України, – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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