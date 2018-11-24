Адвокат рассказал, как Штепа чувствует себя после инсульта

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 90786 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104718 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139955 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137470 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132819 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126655 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165282 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Адвокат рассказал, как Штепа чувствует себя после инсульта

Адвокат рассказал, как Штепа чувствует себя после инсульта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Бывший мэр Славянска Неля Штепа, которую накануне госпитализировали с инсультом, сейчас находится на амбулаторном лечении. Ее состояние стабильное. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

"Она на сегодняшний день находится на лечении дома. Получает необходимое медицинское лечение. Ее состояние стабильное", – сообщил защитник.

Также он добавил, что участие Штепы в следующем судебном заседании зависит от ее состояния здоровья.

"Все зависит от состояния здоровья, которое будет на тот момент. Сейчас трудно спрогнозировать. Будет видно ближе до 24 января", – отметил Тананакин.

Как сообщал УНН, 22 ноября суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства против Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом. В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года.

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

Штепу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.110 УК Украины, – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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