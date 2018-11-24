Адвокат рассказал, как Штепа чувствует себя после инсульта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Бывший мэр Славянска Неля Штепа, которую накануне госпитализировали с инсультом, сейчас находится на амбулаторном лечении. Ее состояние стабильное. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.
"Она на сегодняшний день находится на лечении дома. Получает необходимое медицинское лечение. Ее состояние стабильное", – сообщил защитник.
Также он добавил, что участие Штепы в следующем судебном заседании зависит от ее состояния здоровья.
"Все зависит от состояния здоровья, которое будет на тот момент. Сейчас трудно спрогнозировать. Будет видно ближе до 24 января", – отметил Тананакин.
Как сообщал УНН, 22 ноября суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства против Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом. В связи с этим суд перенес заседание по делу на 24 января 2019 года.
Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".
Штепу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.110 УК Украины, – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.