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Штепа подала в суд на Геращенко за "оскорбление чести и достоинства"

Штепа подала в суд на Геращенко за "оскорбление чести и достоинства"

Киев  •  УНН

 • 9008 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа подала в суд на вице-спикера Верховной Рады Украины Ирину Геращенко за "оскорбление чести и достоинства". Об этом сама Геращенко сообщила в своем Facebook, передает УНН.

"После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже, по делу "чести и достоинства", - сообщила Геращенко.

Геращенко также опубликовала фото повестки в суд. Согласно этому, судебное заседание назначено на 9 июля этого года.

Напомним, 12 июня Орджоникидзевский районный суд Харькова в составе новой коллегии судей не смог приступить к рассмотрению дела в отношении бывшего городского головы Славянска Нели Штепы из-за ее болезни и отложил заседание на август.

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