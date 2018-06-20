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Штепа подала в суд на Геращенко за "образу честі і гідності"

Штепа подала в суд на Геращенко за "образу честі і гідності"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа подала в суд на віце-спікера Верховної Ради України Ірину Геращенко за "образу честі та гідності". Про це сама Геращенко повідомила у своєму Facebook, передає УНН.

"Після беркутівців, звинувачуваних в причетності до вбивств на Майдані, які подали на мене в суд у справі "захисту честі і гідності", тепер ще й Неля Штепа, яка кликала "русский мир" на Донбас, вирішила зі мною судитися, й теж, у справі "честі і гідності", - повідомила Геращенко.

Геращенко також опублікувала фото повістки до суду. Згідно з цим, судове засідання призначено на 9 липня цього року.

Нагадаємо, 12 червня Орджонікідзевський районний суд Харкова у складі нової колегії суддів не зміг розпочати розгляд справи щодо колишнього міського голови Слов’янська Нелі Штепи через її хворобу і відклав засідання на серпень.

Українські Національні Новини

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