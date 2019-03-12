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10:25 • 1935 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119751 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Штепа до сих пор находится в больнице

Штепа до сих пор находится в больнице

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Бывшая руководительница Славянска Неля Штепа не появится на судебном заседании, поскольку она до сих пор находится на лечении в кардиологическом отделении, очевидно, рассмотрение уголовного производства против нее снова перенесут. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил адвокат Штепы Александр Тананакин.

"Неля Штепа находится в больнице на сегодня. Она проходит стационарное лечение в кардиологическом отделении, поэтому на судебном заседании ее не будет. Скорее всего судебное заседание перенесут ", - рассказал он.

К слову, судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы должно было состояться 4 марта, но из-за ее госпитализации в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта.

Добавим, это уже не первый раз, когда Штепа оказывается в больнице. В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом.

Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Экс-руководительница Славянская обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

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