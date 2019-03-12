Штепа до сих пор находится в больнице

"Неля Штепа находится в больнице на сегодня. Она проходит стационарное лечение в кардиологическом отделении, поэтому на судебном заседании ее не будет. Скорее всего судебное заседание перенесут ", - рассказал он.



К слову, судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы должно было состояться 4 марта, но из-за ее госпитализации в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта.



Добавим, это уже не первый раз, когда Штепа оказывается в больнице. В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом.



Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Экс-руководительница Славянская обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.