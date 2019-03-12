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Штепа досі перебуває у лікарні

Штепа досі перебуває у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Колишня очільниця Слов'янська Неля Штепа не з’явиться на судовому засіданні, оскільки вона досі перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні, очевидно, розгляд кримінального провадження проти неї знову перенесуть. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін.

“Неля Штепа перебуває у лікарні станом на сьогодні. Вона проходить стаціонарне лікування у кардіологічному відділенні, тому на судовому засіданні її не буде. Скоріш за все судове засідання перенесуть”, - розповів він.

До слова, судове засідання у кримінальному провадженні щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи мало відбутись 4 березня, але через її госпіталізацію у зв’язку з загостренням хронічної хвороби суд переніс засідання на 12 березня.

Додамо, це вже не вперше, коли Штепа опиняється у лікарні. У листопаді минулого року її, за словами адвоката, її госпіталізували з інсультом.

Нагадаємо, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Екс-очільниця Слов'янська обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув’язнення.

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