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"Президент Польши Анджей Дуда несколько дней назад предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в Киев, чтобы представить там сильный сигнал общей европейской солидарности с Украиной. Я был готов к этому, но... я должен принять во внимание, что в Киеве это было нежелательно", - заявил Штайнмайер.

Что предшествовало

Немецкое издание Bild со ссылкой на источники из украинских правительственных кругов сообщил, что президент Германии Штайнмайер планирует посетить Украину. Он хотел приехать в Киев вместе с правительственными делегациями из других стран ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский "не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве". Другим политикам ЕС разрешили приехать.

Причина, по которой Зеленский не хочет видеться со Штайнмайером, как сообщают, — тесные связи лидера Германии с россией в течение последних лет. Как министр иностранных дел он поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел рф сергеем лавровым.