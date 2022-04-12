"Не раді в Києві": Зеленський відмовився від зустрічі з президентом Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр збирався відвідати Україну, проте президент Володимир Зеленський не хоче зустрічатися з німецьким політиком, пише УНН із посиланням на Bild.
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Bild із посиланням на джерела з українських урядових кіл повідомляє, що Штайнмаєр планує відвідати Україну. Він хотів приїхати до Києва разом із урядовими делегаціями з інших країн ЄС. Імовірна дата візиту, як повідомляють, – середа, 12 квітня.
Водночас, за даними видання, президент України Володимир Зеленський наразі "не хоче зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві". Іншим політикам ЄС дозволили приїхати.
Причина, через яку Зеленський не хоче бачитися зі Штайнмаєром, як повідомляють, — тісні зв'язки лідера Німеччини з росією протягом останніх років. Як міністр закордонних справ він підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.
Штайнмаєр також був активним прихильником російського проекту "Північний потік — 2", його вважають архітектором дружньої політики федерального уряду щодо росії.
Український дипломат у Києві повідомив Bild: "Ми всі знаємо про тісні зв'язки Штайнмаєра з росією, які також були сформовані формулою Штайнмаєра. Нині йому не раді у Києві. Подивимося, чи це зміниться".
За інформацією Bild, з Києва до офісу федерального президента надійшла заява про те, що наразі вони не готові до жодних зустрічей. Проте не виключено, що у майбутньому зустріч відбудеться.
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Як повідомляв УНН, минулого тижня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше заявив, що помилявся у своїй політиці щодо росії.