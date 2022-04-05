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Президент Германии впервые признал ошибкой свою политику в отношении россии

Киев • УНН

 • 281340 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые заявил, что допускал ошибки в своей политике в отношении рф. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.

Президент Германии впервые признал ошибкой свою политику в отношении россии

Детали

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал собственные ошибки и ошибки в своей политике в отношении россии.

Цитата

"Мое соблюдения "Северного потока-2" было явно ошибкой. Мы держались мостов, в которые россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры", - сказал он в Берлине.

В последние дни Штайнмайера критиковали за то, что он не комментировал собственные неправильные суждения, особенно во время пребывания на посту министра иностранных дел. Теперь он сказал, что ответственность за войну несет глава кремля путин.

"Мы не должны брать это на себя. Но это не значит, что нам не нужно переосмысливать вещи, где мы совершили ошибки. Нам не удалось создать общий европейский дом, в который входит и россия. Нам провалилась попытка интегрировать Россию в общую архитектуру безопасности", заявил Штайнмайер.

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