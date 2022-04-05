Президент Німеччини вперше визнав помилкою свою політику щодо росії

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше визнав власні помилки та помилки у своїй політиці щодо росії.

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"Моє дотримання "Північного потоку-2" було явно помилкою. Ми трималися мостів, у які росія більше не вірила і про які нас попереджали наші партнери", - сказав він у Берліні.

Останніми днями Штайнмаєра критикували за те, що він не коментував власні неправильні судження, особливо під час перебування на посаді міністра закордонних справ. Тепер він сказав, що відповідальність за війну несе глава кремля путін.

"Ми не повинні брати це на себе. Але це не означає, що нам не потрібно переосмислювати речі, де ми зробили помилки. Нам не вдалося створити спільний європейський дім, до якого входить і росія. Нам провалилася спроба інтегрувати росію в спільну архітектуру безпеки", заявив Штайнмаєр.

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Німеччина висилає 40 російських дипломатів після побаченого в Бучі.