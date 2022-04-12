"Не рады в Киеве": Зеленский отказался от встречи с президентом Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирался посетить Украину, однако президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с немецким политиком, пишет УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Bild со ссылкой на источники из украинских правительственных кругов сообщает, что Штайнмайер планирует посетить Украину. Он хотел приехать в Киев вместе с правительственными делегациями из других стран ЕС. Вероятная дата визита, как сообщают, - среда, 12 апреля.
В то же время, по данным издания, президент Украины Владимир Зеленский пока "не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве". Другим политикам ЕС разрешили приехать.
Причина, по которой Зеленский не хочет видеться со Штайнмайером, как сообщают, — тесные связи лидера Германии с россией в течение последних лет. Как министр иностранных дел он поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел рф сергеем лавровым.
Штайнмайер также был активным сторонником российского проекта "Северный поток — 2", его считают архитектором дружественной политики федерального правительства в отношении россии.
Украинский дипломат в Киеве сообщил Bild: "Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с россией, которые также были сформированы формулой Штайнмайера. Сейчас ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это".
По информации Bild, из Киева в офис федерального президента поступило заявление о том, что пока они не готовы ни к каким встречам. Однако не исключено, что в будущем встреча состоится.
Ранее
Как сообщал УНН, на прошлой неделе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые заявил, что ошибался в своей политике в отношении россии.