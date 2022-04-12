"Не рады в Киеве": Зеленский отказался от встречи с президентом Германии

Детали

Bild со ссылкой на источники из украинских правительственных кругов сообщает, что Штайнмайер планирует посетить Украину. Он хотел приехать в Киев вместе с правительственными делегациями из других стран ЕС. Вероятная дата визита, как сообщают, - среда, 12 апреля.

В то же время, по данным издания, президент Украины Владимир Зеленский пока "не хочет встречаться со Штайнмайером в Киеве". Другим политикам ЕС разрешили приехать.

Причина, по которой Зеленский не хочет видеться со Штайнмайером, как сообщают, — тесные связи лидера Германии с россией в течение последних лет. Как министр иностранных дел он поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел рф сергеем лавровым.

Штайнмайер также был активным сторонником российского проекта "Северный поток — 2", его считают архитектором дружественной политики федерального правительства в отношении россии.

Украинский дипломат в Киеве сообщил Bild: "Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с россией, которые также были сформированы формулой Штайнмайера. Сейчас ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это".

По информации Bild, из Киева в офис федерального президента поступило заявление о том, что пока они не готовы ни к каким встречам. Однако не исключено, что в будущем встреча состоится.

Ранее

Как сообщал УНН, на прошлой неделе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые заявил, что ошибался в своей политике в отношении россии.