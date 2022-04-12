Штайнмаєр підтвердив, що у Києві його візит вважають небажаним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр підтвердив, що офіційний Київ відмовився його прийняти під час візиту. Під час спілкування з журналістами у Варшаві він заявив, що був готовий поїхати до Києва разом із колегами з Польщі, Литви, Латвії та Естонії, але там вважали його присутність небажаною, передає УНН.
Цитата
"Президент Польщі Анджей Дуда кілька днів тому запропонував, щоб ми разом із президентами Естонії, Латвії та Литви здійснили поїздку до Києва, щоб подати там сильний сигнал загальної європейської солідарності з Україною. Я був готовий до цього, але… я мушу взяти до уваги, що у Києві це було небажано", - заявив Штайнмайєр.
Що передувало
Німецьке видання Bild із посиланням на джерела з українських урядових кіл повідомило, що президент Німеччини Штайнмаєр планує відвідати Україну. Він хотів приїхати до Києва разом із урядовими делегаціями з інших країн ЄС.
Президент України Володимир Зеленський наразі "не хоче зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві". Іншим політикам ЄС дозволили приїхати.
Причина, через яку Зеленський не хоче бачитися зі Штайнмаєром, як повідомляють, — тісні зв'язки лідера Німеччини з росією протягом останніх років. Як міністр закордонних справ він підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.