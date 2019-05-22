Калифорния считает политическим решение администрации США отозвать грант штату на 1 млрд

Как сообщило агентство Bloomberg, в документах, поданных в суд Северного округа Калифорнии утверждается, что отзыв гранта — это политический шаг, предпринятый в ответ на попытку властей Калифорнии и ряда других штатов оспорить принятое в феврале решение администрации Трампа о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Поводом для нынешнего иска стало письмо Федерального управления железных дорог, уведомившее 16 мая власти Калифорнии о намерении направить средства, предоставлявшиеся в рамках гранта, на финансирование инфраструктурных проектов в других районах, поскольку первоначальные планы строительства скоростной железнодорожной магистрали от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса были изменены.

“Это решение связано с явно враждебным отношением президента Трампа к Калифорнии и тем, что штат оспаривает инициативы президента по строительству стены на границе с Мексикой”, — привело агентство Bloomberg выдержку из поданных в суд документов.

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