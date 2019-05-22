Каліфорнія вважає політичним рішення адміністрації США відкликати грант штату на 1 млрд

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Генеральний прокурор Каліфорнії Хав’єр Бесера подав позов до Міністерства транспорту США, що позбавив штат гранту майже в 1 млрд доларів на будівництво швидкісної залізничної магістралі, передає УНН.

Як повідомило агентство Bloomberg, в документах, поданих до суду Північного округу Каліфорнії стверджується, що відкликання гранту — це політичний крок, зроблений у відповідь на спробу влади Каліфорнії і ряду інших штатів оскаржити прийняте в лютому рішення адміністрації Трампа про введення режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. Приводом для нинішнього позову став лист Федерального управління залізниць, який повідомив 16 травня владу Каліфорнії про намір спрямувати кошти, які надавались в рамках гранту, на фінансування інфраструктурних проектів в інших районах, оскільки початкові плани будівництва швидкісної залізничної магістралі від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса були змінені.

“Це рішення пов’язане з явно ворожим ставленням президента Трампа до Каліфорнії і тим, що штат заперечує ініціативи президента з будівництва стіни на кордоні з Мексикою”, — привело агентство Bloomberg цитату з поданих до суду документів.

Як повідомляв УНН, в Алабамі вступила в силу скандальна заборона на аборти на всіх стадіях вагітності.

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